Кто посадит Порошенко? Или о «многовекторности» силовиков.
В последние дни опять начал всплывать вопрос об уголовных делах против Порошенко. Доведут ли, в конце концов, дела против «панамско-мальдивского патриота» до завершения, или нет?
О том, что действующая власть реально настроилась на обещанные на выборах посадки, можно будет сказать только тогда, когда уголовные дела по Порошенко и его окружению будут, как минимум, уже в судах. Произойдет ли это в конечном итоге, или нет, зависит от многих факторов. Начиная от силы давления со стороны Запада, где у Порошенко, проводившего безоглядно прозападную политику, много заступников. И заканчивая раскладом сил в самой власти.
Мы уже многократно убеждались, что нынешняя власть крайне неоднородна по своему составу. Собственно, это было понятно ещё на этапе формирования избирательного списка «Слуги народа» летом прошлого года.
И во фракции «СН», и в исполнительной власти существуют разные группы влияния со своими интересами и центрами принятия решений. То же самое справедливо и для руководства силовых органов.
Из руководителей всех правоохранительных структур только главу СБУ Баканова, много лет тесно связанного с Зеленским, можно назвать человеком лично президента, на которого тот может положиться в любой ситуации. И по линии СБУ расследования по коррупционерам (в рамках компетенции спецслужбы) идут регулярно — тот же Баканов с трибуны парламента озвучивал количество задержанных и осужденных топ-чиновников.
Все остальные — глава МВД Аваков, глава НАБУ Сытник, недавний генпрокурор Рябошапка и нынешний генпрокурор Венедиктова — или перешли к Зеленскому «по наследству» от предыдущей власти, или связаны ещё и с другими центрами влияния. И как они будут вести себя в истории с уголовными делами по Порошенко и компании — большой вопрос.
Тот же Рябошапка, как мы помним, открыто блокировал любые расследования в этом направлении, играя свою (или, точнее, спущенную ему сверху западными покровителями) игру. Что и послужило одной из причин отправки его в отставку.
Риторика Венедиктовой и её недавние действия во главе ГБР вроде бы позволяли надеяться на продвижение уголовных дел по Порошенко. Но, с другой стороны, реальных действий в виде вручения подозрений по уже открытым уголовным делам мы пока не видим.
Является ли это бездействие результатом сделки между Банковой и Порошенко (заморозка уголовных дел в обмен на голоса в парламенте), или следствием той самой «многовекторности» в руководстве правоохранительной системы, покажут дальнейшие события.