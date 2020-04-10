Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему вопрос о привлечении бывшего президента Украины к уголовной ответственности в большей степени зависит от внутреннего расклада сил в действующей власти

Кто посадит Порошенко? Или о «многовекторности» силовиков.

В последние дни опять начал всплывать вопрос об уголовных делах против Порошенко. Доведут ли, в конце концов, дела против «панамско-мальдивского патриота» до завершения, или нет?

О том, что действующая власть реально настроилась на обещанные на выборах посадки, можно будет сказать только тогда, когда уголовные дела по Порошенко и его окружению будут, как минимум, уже в судах. Произойдет ли это в конечном итоге, или нет, зависит от многих факторов. Начиная от силы давления со стороны Запада, где у Порошенко, проводившего безоглядно прозападную политику, много заступников. И заканчивая раскладом сил в самой власти.

Мы уже многократно убеждались, что нынешняя власть крайне неоднородна по своему составу. Собственно, это было понятно ещё на этапе формирования избирательного списка «Слуги народа» летом прошлого года. Порошенко перестал быть рядовым депутатом Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И во фракции «СН», и в исполнительной власти существуют разные группы влияния со своими интересами и центрами принятия решений. То же самое справедливо и для руководства силовых органов.

Из руководителей всех правоохранительных структур только главу СБУ Баканова, много лет тесно связанного с Зеленским, можно назвать человеком лично президента, на которого тот может положиться в любой ситуации. И по линии СБУ расследования по коррупционерам (в рамках компетенции спецслужбы) идут регулярно — тот же Баканов с трибуны парламента озвучивал количество задержанных и осужденных топ-чиновников.

Все остальные — глава МВД Аваков, глава НАБУ Сытник, недавний генпрокурор Рябошапка и нынешний генпрокурор Венедиктова — или перешли к Зеленскому «по наследству» от предыдущей власти, или связаны ещё и с другими центрами влияния. И как они будут вести себя в истории с уголовными делами по Порошенко и компании — большой вопрос.

Тот же Рябошапка, как мы помним, открыто блокировал любые расследования в этом направлении, играя свою (или, точнее, спущенную ему сверху западными покровителями) игру. Что и послужило одной из причин отправки его в отставку.

Риторика Венедиктовой и её недавние действия во главе ГБР вроде бы позволяли надеяться на продвижение уголовных дел по Порошенко. Но, с другой стороны, реальных действий в виде вручения подозрений по уже открытым уголовным делам мы пока не видим.

Является ли это бездействие результатом сделки между Банковой и Порошенко (заморозка уголовных дел в обмен на голоса в парламенте), или следствием той самой «многовекторности» в руководстве правоохранительной системы, покажут дальнейшие события.