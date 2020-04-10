Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какие тектонические сдвиги происходят сегодня на глобальном нефтяном рынке при фактическом создании нового нефтяного картеля

Вы все еще читаете про поражение Путина и Сечина? Бедные жертвы пропаганды…. На самом деле Путин прямо сейчас делает революцию на мировом нефтяном рынке. ОПЕК-плюс закончился так, как и предлагала Россия еще месяц назад. Сокращение добычи нефти будет не только РФ и КСА, но и США.

Именно этого требовала Россия от КСА. И это боялось потребовать от США КСА, так как зависит от США. Теперь договорились о совместном масштабном сокращении, это должно увеличить эталонные цены на нефть до приемлемых всем 45 долларов за баррель. Еще присоединятся и Канада и другие к сокращению.

Но окончательно все еще не подписано. Есть проблемы, которые будут решаться. Азербайджан согласился сократить нефтедобычу на более 160 тыс. баррелей в ближайшие месяцы © REUTERS, Essam Al-Sudani | REUTERS, Essam Al-Sudani | Перейти в фотобанк

1-я проблема. США хотят, чтобы за сокращение им зачли тот упадок добычи, который возник из-за коллапса добычи сланцевой нефти. Пока Россия не согласна. Но думаю, это им зачтут. При условии, что США будут соблюдать этот упавший уровень. Выгода в том, что упадок добычи в США огромный, 2 млн баррелей, это больше чем планируемое сокращение РФ и КСА.

2-я проблема. Неожиданная проблема возникла с Мексикой. Она хочет сокращать не на 0,4 млн, а только на 0,1 млн. Почему? Президент Мексики социалист, не в ладах с Трампом. И монархии Залива ему тоже не друзья. Хорошие отношения у него через Кубу и Венесуэлу с Россией. Что это за интрига, пока не очень понятно. Возможно, Путин и Сечин хотят еще подергать МБС и Трампа за усы руками Обрадора? Попугать их срывом сделки и добиться еще уступки?

В ближайшие дни есть шанс окончательно об всем договориться. Хотя не на 100%, потому что происходит невиданные вещи — присоединение США к ОПЕК, с которым США боролись много десятилетий.

Понятно, что все сокращения добычи не от хорошей жизни. Но в целом все пока вернулось на трек, который задал Путин.

Поэтому просто жалко читать многочисленные ультралживые статьи, которые громко кричат о поражении Путина после нефтяной войны с саудитами. Глупость это. Несчастные жертвы пропаганды. В реальности все наоборот.

Путин буквально заставил США присоединиться к нефтяному картелю руками саудитов. Еще недавно никто и представить себе не мог, что США будут в союзе с ОПЕК. И вот это случилось. И сделал это Путин. На наших глазах Путин, в сотрудничестве с Трампом и Мухаммедом Бен Салманом делают революцию на нефтяном рынке и создают нефтяной картель, который еще не знала история.