Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что НАБУ и другие органы вместо борьбы с коррупцией очень органично в нее вписались и даже играют ведущую роль

У меня многие люди спрашивают, будут ли расследованы правонарушения, которые имеют место во время карантина. Кто ответит за проданные правительством за неделю до эпидемии маски за границу, сверхцены на перекупленные маски, тесты и медикаменты? Работают ли антикоррупционные органы во время эпидемии, или у них тоже карантин? НАБУ завершило расследование дела против Грымчака © скриншот с видео 24tv.ua | скриншот с видео 24tv.ua | Перейти в фотобанк

В апреле будет 5 лет, как было создано НАБУ. Это большой срок, чтобы дать оценку и провести работу над ошибками. Громкие дела и хайповые обыски были, а вот раскрытых дел и наказанных виновных незаметно.

Антикоррупционные органы задумывались как локомотив для слома коррупционной системы с необходимым финансированием для независимой работы. Но сейчас кажется, что НАБУ и другие органы очень органично в эту коррупционную систему вписались и даже играют ведущую роль.

Интересно, что западные партнеры и доноры, сохраняя как бы роль «наблюдательного совета», также оказались бессильны в активизации антикоррупционной реформы. Более того, так называемые отчеты, которые предоставляют иностранным донорам НАБУ Сытника, ЦПК Шабунина и др. про те или иные правонарушения, используются внутри страны для межпартийной борьбы. А на международной арене для повышения/понижения репутации того или иного кандидата на руководящую должность.

Карантин закончится и придет время санации, аудита и перезагрузки. И не просто отдельных органов и реформ, а всей системы государственного управления. Поэтому я оптимист и отвечаю людям, что будут перемены.

P.S: кстати, зарплаты в НАБУ во время карантина не пострадали.