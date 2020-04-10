Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что с началом кризиса, связанного с эпидемией, депутаты «Слуги народа» резко снизили свою политическую активность

Вслед за коронакризисом может начаться эпидемия больных туберкулезом. Коронавирус, Ермак и мир на фоне полураспада Украины © пресс-служба президента Украины

Сконцентрировав все властные полномочия и финансовые ресурсы, «слуги народа» резко ушли в «кусты», фактически сняв с себя прямую ответственность за происходящее в условиях эпидемии коронавируса и бюджетного кризиса.

Что ж, как говорится, стая топ-чиновников быстро чувствует, что вожак уже не тот. И монобольшинство в Раде уже просто рушится на глазах, не сознавая всю опасность медицинских «реформ» а-ля Супрун.

Есть ощущение, что до ОП, Кабмина и Верховной Рады так и не доходят тревожные и даже страшные обращения врачей тубдиспансеров из разных регионов. Неужели нас ждет очередная новая реальность?