Бывшему народному депутату и символу Майдана Татьяне Черновол в пятницу, 10 апреля, вручили подозрение в умышленном убийстве. Об этом заявило Государственное бюро расследований Украины (ГБР) после проведения обысков в доме подозреваемой

Татьяна Черновол известна своими «расследованиями» коррупции в окружении Виктора Януковича. Во времена Майдана участвовала в силовых столкновениях и нападении на офис Партии регионов, в результате которого погиб человек. Дело против активистки и соратницы так же известного нардепа Сергея Пашинского (который официально проходит подозреваемым по другому уголовному делу) возбудило интерес журналистов и экспертов в социальных сетях. Татьяна Черновол. Биографическая справка © Facebook, Владимир Струмковский

Бывший министр юстиции Елена Лукаш восприняла сегодняшние обыски у Черновол как очередное шоу, а заодно напомнила о целом ряде громких дел, не доведенных до конца: «Обыск у Черновол по делу о захвате офиса Партии регионов и убийстве Владимира Захарова. Внесение в ЕРДР данных о незаконном назначении Порошенко судей ВСУ, явно выглядящее как месть… Может хватит симуляций и имитаций, дорогие для налогоплательщика, ГПУ и ДБР? Это вошканье на что/на кого влияет? Что измениться, кроме сюжетов по ТВ? Что вы собрались найти в доме Черновол через 6 лет после преступления? Как повлияла на процессуальный статус Порошенко регистрация в ЕРДР новых бумажек? Где подписанное подозрение? Где аресты активов мародеров? Убийцы Стерненко? Одесская Хатынь? Стрелки майдана? Горбатюки, фальсифицирующие следствие и отпускающие убийц? Отмена закона, амнистировавшего майдан? Иловайский и Дебальцевский котлы? Укроборонпром? Гонтарева и Нацбанк? Убийство Олеся Бузины? Павла Шеремета? «Стена» Яценюка? И расследование тысячи других тяжкий преступлений? Заканчивайте с этой теле-юстицией. Смешно выглядите».



Юрист Андрей Портнов увидел в сегодняшних новостях внутривидовую борьбу, а не торжество правосудия: «Обыск Венедиктовой у Черновол — внутривидовая борьба двух оскобленных друг другом, находящихся в одном собирательном образе и психологическом состоянии людей. Заголовки утренних газет видел бы такими:

«Борьба побратимов», «Гражданское общество вышло друг к другу с обысками на разборки», «Конфликт внутри патриотического сообщества», «Активисты что-то не поделили» или, на крайний случай, «Недалеко от больницы возник конфликт между пациентами одного отделения». Но нам все равно приятно, не прерывайтесь, мы болеем сразу за обе стороны».

Журналист Алена Яхно расценила действия власти как террор: «Увидела новость, что ГБР на рассвете приехало с обыском в родительский дом Татьяны Черновол. Совершенно не удивилась. Это их стиль. Понятно, что спустя шесть лет никто ничего найти не пытается. Да и что, собственно, можно найти? Канистру с бензином?

Цель — террор. Просто приехать, разбудить всех, максимально отравить жизнь».



Бывший нардеп Верховной Рады Игорь Луценко обвинил прокуроров в предвзятости:

«У Татьяны Черновол сейчас дома происходит обыск по делу о якобы поджоге офиса Партии регионов во время майдановских событий. Якобы Татьяна сожгла заживо человека в том здании 18 февраля 2014. Выглядит очень странно, если не сказать больше. Интересно, какой смысл этого следственного действия? Что именно хотят найти следователи на седьмом (!) году? Очень сложно будет избежать прокурорам и следователям обвинений в предвзятости, очень сложно».



А блогер и общественный активист Валерий Прозапас, наоборот, обвинил патриотов в сдаче «своих»: «Надеюсь, патриотическое сообщество, которое имело "много вопросов" к Татьяне Черновол, теперь довольно. Видите, ваше мнение учтено, спецназ фсб-ГБР реализует самые смелые ожидания хороших украинский. Это же из-за "теплой ванны" все, за "плохую коммуникацию", надо было объяснять все людям, а не томос свой возить. Кто-то добрый выполняет все желания народа, а желать мы умеем».



Политолог Виктор Уколов рассказал, что произошло с погибшим сотрудником Офиса Партии регионов и при чем здесь майдановцы: «Вместо борьбы с вирусом у Зеленского начинают преследовать майдановцев. Портнов уже генпрокурор? Или все еще Венедиктова? Это обвинение не стоит выеденного яйца — Татьяну обвиняют по статье 115. Якобы она 18.02.2014 года по предварительному сговору с группой лиц убила охранника офиса Партии регионов, который задохнулся от дыма.

Для того, чтобы доказать этот бред, ГБР придется предоставить доказательства, что Чорновол и группа лиц имели мотив убить именно того, кто погиб. На самом деле это несчастный случай. Майдановцы никого не убивали — наоборот, убивали майдановцев».



Народный депутат Виктория Сюмар написала, что власть убирает своих политических конкурентов и для этого выбрала самое удобное время — карантин: «Карантин совести:

— это в шесть утра «кошмарить» вдову на глазах у двух малолетних детей с целью поиска какого-то шлема шестилетней давности;

— это привязывать уголовные дела тем, кто может сказать представителям власти в лицо кто они и пройти туда, где от них так тщательно закрываются;

— это пользоваться эпидемией и карантином для «упаковки» своих политических оппонентов, потому что это как бы «удобное время» без массовых собраний.

— это воспользоваться эпидемией и страхом людей, чтобы таки устроить репрессии майдановцев в угоду россиянам…, наверное новых «стратегических партнеров» власти. Потому что на Западе с этой властью уже почти на разговаривают…

Это объявление войны всем тем, кто имеет активную позицию и позицию антироссийскую. Это продолжение репрессии ветеранов российско-украинской войны. И это демонстрация низости и большого страха власти… Ограничения совести. Это уже было. В 2014-м. Это будет аналогичный конец».

А вот общественный деятель Александр Скубченко успокоил всех, кто переживает за судьбу активистки Майдана: «Та успокойтесь вы с той Черновол. Она со всеми бубенчиками и пашинскими уже в 2014-м амнистирована за все свои преступления на майдане. Отделается лёгким испугом, как и Пашинский. К огромному сожалению».