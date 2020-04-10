Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook заметил, что правительство Узбекистана в качестве ответной меры могло бы взять на себя часть выплат по трудовым патентам в региональные бюджеты России

Политэкономия справедливости. МИД Узбекистана обратился в компетентные органы РФ с просьбой предоставить отсрочку по оплате трудовых патентов гражданам республики, работающим в России.

С одной стороны, такая мера поддержки логична: трудовые мигранты страдают от режима "повышенной готовности" наравне с гражданами России. С точки зрения гуманизма они требуют аналогичной поддержки. Тем более, что трудовой патент является гибридной формой "инвидуального предпринимательства", а сами трудовые мигранты работают в отраслях, которые сильно пострадают. Более 500 граждан Узбекистана вернулись на родину из России после закрытия границ © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Однако если идти на подобные меры, исходя из соображений гуманизма, то надо настаивать, чтобы дорога взаимопомощи была двусторонней.

Например, правительство Узбекистана могло бы поддержать собственных граждан и взять на себя часть выплат по трудовым патентам в региональные бюджеты России. Все равно через месяц-другой средства вернутся.

Республика не бедная, и такие шаги только повысят доверие между Ташкентом и Москвой.

Похоже обстоят дела и в отношениях с Минском. Недавно Россия передала в республику Беларусь 10 тысяч коронавирусных тестов.

Сегодня в Белоруссии уже налажено собственное производство тестов и скоро дефицит будет закрыт.

Будет логично, если Минск теперь передаст 10 тысяч тестов собственного производства в Россию, тем самым помогая нашему бюджету. Понятно, что на фоне потерь это капля в море, однако взаимопомощь — это не про деньги, а про справедливость.