Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что, несмотря на исключительную демонстративность и бесперспективность обысков у активистки Майдана Татьяны Черновол, он все равно приветствует такие действия

Лукаш: Что собрались найти в доме Черновол через 6 лет после преступления © Facebook/Elena Lukash Венедиктовой у Черновол — внутривидовая борьба двух оскорбленных друг другом, находящихся в одном собирательном образе и психологическом состоянии людей. Заголовки утренних газет видел бы такими:

«Борьба побратимов», «Гражданское общество вышло друг к другу с обысками на разборки», «Конфликт внутри патриотического сообщества», «Активисты что-то не поделили» или, на крайний случай, «Недалеко от больницы возник конфликт между пациентами одного отделения».

Но нам все равно приятно, не прерывайтесь, мы болеем сразу за обе стороны.