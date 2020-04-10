Обыск Венедиктовой у Черновол — внутривидовая борьба двух оскорбленных друг другом, находящихся в одном собирательном образе и психологическом состоянии людей. Заголовки утренних газет видел бы такими:
«Борьба побратимов», «Гражданское общество вышло друг к другу с обысками на разборки», «Конфликт внутри патриотического сообщества», «Активисты что-то не поделили» или, на крайний случай, «Недалеко от больницы возник конфликт между пациентами одного отделения».
Но нам все равно приятно, не прерывайтесь, мы болеем сразу за обе стороны.