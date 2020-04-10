Наши майданутые политики постоянно выбирают из всех сценариев НАИхудший.
В своё время они наполивали Трампа помоями, «думая», что он уже сбитый летчик. Теперь же с Байденом та же история. Они запустили процесс расследования, стали топить Джо, «думая», что он тоже уже сбитый летчик…
Теперь им предстоит жить между Сциллой и Харибдой… Обоим нагадили, и оба заинтересованы в абсолютно противоположных результатах от Украины — расследование преступлений Байдена или нерасследование.
Уверен, эти чудаки на букву "М" в лучших традициях майдана выберут наихудший сценарий.