Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook назвала обыск у Черновол попыткой власти заретушировать с помощью «телеюстиции» свое полное бездействие в сотне других резонансных уголовных дел

Обыск у Черновол по делу о захвате офиса Партии регионов и убийстве Владимира Захарова.

Внесение в ЕРДР данных о незаконном назначении Порошенко судей ВСУ, явно выглядящее как месть… Венедиктова зарегистрировала дело против Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Может, хватит симуляций и имитаций, дорогие для налогоплательщика ГПУ и ДБР? Это вошканье на что/на кого влияет? Что изменится, кроме сюжетов по ТВ?

Что вы собрались найти в доме Черновол через 6 лет после преступления?

Как повлияла на процессуальный статус Порошенко регистрация в ЕРДР новых бумажек? Где подписанное подозрение? Где аресты активов мародеров? Убийцы Стерненко?

Одесская Хатынь? Стрелки майдана? Горбатюки, фальсифицирующие следствие и отпускающие убийц? Отмена закона, амнистировавшего майдан? Иловайский и Дебальцевский котлы? Укроборонпром? Гонтарева и Нацбанк?

Убийство Олеся Бузины? Павла Шеремета? «Стена» Яценюка?

И расследование тысячи других тяжкий преступлений?

Заканчивайте с этой телеюстицией. Смешно выглядите.