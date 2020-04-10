Обыск у Черновол по делу о захвате офиса Партии регионов и убийстве Владимира Захарова.
Внесение в ЕРДР данных о незаконном назначении Порошенко судей ВСУ, явно выглядящее как месть…
Может, хватит симуляций и имитаций, дорогие для налогоплательщика ГПУ и ДБР? Это вошканье на что/на кого влияет? Что изменится, кроме сюжетов по ТВ?
Что вы собрались найти в доме Черновол через 6 лет после преступления?
Как повлияла на процессуальный статус Порошенко регистрация в ЕРДР новых бумажек? Где подписанное подозрение? Где аресты активов мародеров? Убийцы Стерненко?
Одесская Хатынь? Стрелки майдана? Горбатюки, фальсифицирующие следствие и отпускающие убийц? Отмена закона, амнистировавшего майдан? Иловайский и Дебальцевский котлы? Укроборонпром? Гонтарева и Нацбанк?
Убийство Олеся Бузины? Павла Шеремета? «Стена» Яценюка?
И расследование тысячи других тяжкий преступлений?
Заканчивайте с этой телеюстицией. Смешно выглядите.