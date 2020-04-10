Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что реальных предпосылок занять кресло главы правительства у Арсена Авакова нет, а подобные слухи муссируют лояльные главе МВД СМИ

Может ли Аваков стать премьером? Несколько человек спросили: есть ли у Авакова шансы стать премьером? Отвечаю: практически никаких.

Слухи о том, что Аваков может стать премьером, возникают в связи с тем, что ситуация в стране требует жесткого административного управления, а Зеленский с такой ролью такого управленца явно не справляется.

Эти слухи, скорее всего, распускают лояльные к Авакову СМИ. Слухи эти не имеют под собой реальной основы и служат нескольким целям:

— защитная реакция самого Авакова, который не уверен в прочности своего положения;

— проверка общественного мнения; Аваков рассказал, когда Украина сможет оправиться от карантина © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

— технологический прием, направленный на поддержание своей значимости.

Но у Авакова нет практических шансов, потому что:

— Он не пользуется доверием у общества.

Согласно последнему соцопросу, проведенному Центром Разумкова в феврале, баланс доверия/недоверия у Авакова — минус 59,5. Полностью доверяют ему лишь 1,3%, полностью не доверяют — 42%. Хуже результаты только у Медведчука и Порошенко. С такими рейтингами премьерами не становятся.

— Он не пользуется поддержкой на Западе, как человек близкий к Коломойскому. А все, кто связан с Коломойским, не вызывают сейчас доверие на Западе, даже сам Зеленский.

— Международные кредиторы не будут сотрудничать с Аваковым и выступят против него

— Украинские олигархи будут против Авакова, потому что его назначение резко нарушит баланс сил

— Зеленский никогда не согласиться на Авакова — премьера так как боится его и не сможет им управлять. Психологически Зеленский готов назначать премьерами только серых мышек, типа Шмыгаля. Так будет и в дальнейшем, пока Зеленский не уйдет с политической арены. «Аваков пожертвует парочкой пешек при расследовании Одесской трагедии» – Гожый © kmu.gov.ua

— Аваков не сможет набрать необходимых голосов в ВР, так как ЕС, Голос и большинство СН выступят против него.

Кроме того, есть стойкое ощущение, что, хотя Аваков и обладает авторитарными замашками, но это совсем не означает, что он эффективный управленец и, похоже, что он сам это осознает. Кроме того, ему явно не хватает столь необходимой в настоящее время харизмы.

Авторитаризм без денег и с таким низким рейтингом доверия, как у Авакова, не работает все время. Для авторитаризма нужно иметь рейтинг доверия выше 60%, хотя бы на первые полгода.

И вообще, авторитаризм возможен, только если в руках у авторитарного лидера сосредоточены все силовые структуры, а у Авакова, как у премьера, вообще не будет никаких силовых структур, даже любимого МВД. Так что Аваков и сам не согласиться на роль Премьера, где он, скорее всего, немедленно облажается без денег МВФ.

Так что практических шансов нет.