Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook отметил: если верить заявлениям министра Степанова, что 10-12 тысяч больных является предельной нагрузкой для медиков, то это говорит о полном крахе украинской медицины

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что для Украины критической может стать ситуация, при которой количество больных коронавирусом достигнет 10-12 тысяч человек — он назвал это сверхтяжелой нагрузкой для украинских медиков.

Номинальная мощность украинской системы здравоохранения, по данным Министерства охраны здоровья Украины, составляет 270 727 больничных коек, а общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений — 847 132 места. «Делали то же, что и Супрун». Грозин пояснил, почему медицина Киргизии не готова к коронавирусу © Facebook/Уляна Супрун

Также в Украине сейчас есть 154 265 врачей и 296 054 работников среднего медицинского персонала. То есть, нагрузка в 10-12 тысяч заболевших никак не должна привести к критической ситуации в украинской системе здравоохранения, поскольку ее номинальная мощность гораздо выше.

Может ли означать заявление министра, что от украинской медицины сегодня почти ничего не осталось?

Если ничего не осталось, то кто за это ответит?

P.S. Когда мы в 2016-2018 гг. анализировали реформы Супрун и писали о их результатах/ последствиях, много кто призывал не нагнетать.