Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что нельзя сравнивать показатели смертности от инфекции на раннем этапе и в активной фазе, когда эпидемия развивается не меньше двух месяцев

Прочитал в одном издании материал, озаглавленный «Счет в пользу смерти. Почему в Украине больше умирают от коронавируса, чем излечиваются, хотя в мире наоборот». И заголовок, и содержание этой статьи некорректны и журналистски непрофессиональны. Почему?

Нельзя сравнивать эти показатели на раннем этапе или в начале средней фазы (когда число выздоровевших невелико) и на активной фазе, когда эпидемия развивается не меньше двух месяцев, и число выздоровевших (а не излечившихся) объективно начинает превышать число умерших. К тому же в разных странах эпидемия развивается очень по-разному. Коронавирус в Европе: Бориса Джонсона выписали из реанимации, Меркель увидела «проблеск надежды», а в Польше вводят «масочный режим» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Уникальна ли нынешняя украинская ситуация, когда число умерших (57) несколько выше, чем число выздоровевших (45)? Нет. Нечто подобное наблюдалось и в целом ряде других стран, на таком же этапе развития эпидемии.

Вот конкретные примеры. В США до 28 марта число умерших (2026) в два раза превышало число выздоровевших (1072). Только с 29 марта, когда за один день выздоровело сразу более тысячи человек, баланс поменялся в пользу выздоровевших. Кстати, в США несколько раз обнуляли статистику по выздоровевшим. Медики до сих пор спорят, кого считать окончательно выздоровевшим от этой заразы.

Похожая ситуация была во Франции. Там до 21 марта было всего 12 выздоровевших (умерших было уже 562). С 22 марта скачок выздоровевших и баланс поменялся в их пользу. Кстати, и в США, и во Франции ситуация с тестами была гораздо благополучнее, чем у нас. Поэтому объяснение с тестами в данном случае не работает.

В Великобритании 16 марта было уже 56 смертей от COVID-19 (примерно как у нас сейчас), а выздоровевших было всего 21 человек. Так что ничего уникального в нашей нынешней ситуации нет. Мой добрый совет молодым и чересчур завзятым журналистам — будьте очень внимательны и корректны в работе со статистикой.