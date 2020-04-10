Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook иронично заметил, что когда весь мир и Украина в частности нуждается в современной, прогрессивной медицине – от бывшей и.о. министра здравоохранения, так любившей давать оригинальные советы, ничего не слышно

Почему вдруг «реформатор» украинской медицины Супрун перестала нам приводить в пример США? Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 9 апреля

И отчего такое «чудо» американской медицины У.Супрун не оказывает помощь в этот страшный период пандемии коронавируса своей Родине? Да и для украинцев от неё не слышно ни одной свежей мысли, ни одного толкового совета.

А может, Ульяна всё же проявится и в традиционном для неё стиле в ФБ сообщит, сколько еще продлится у нас карантин, и с какими последствиями эпидемии мы столкнемся в ближайшее время?

Наконец, будет ли этой осенью вторая волна коронавируса из-за истощения финансовых ресурсов, выделенных по её «реформе» региональным медучреждениям?