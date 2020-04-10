Почему вдруг «реформатор» украинской медицины Супрун перестала нам приводить в пример США?
И отчего такое «чудо» американской медицины У.Супрун не оказывает помощь в этот страшный период пандемии коронавируса своей Родине? Да и для украинцев от неё не слышно ни одной свежей мысли, ни одного толкового совета.
А может, Ульяна всё же проявится и в традиционном для неё стиле в ФБ сообщит, сколько еще продлится у нас карантин, и с какими последствиями эпидемии мы столкнемся в ближайшее время?
Наконец, будет ли этой осенью вторая волна коронавируса из-за истощения финансовых ресурсов, выделенных по её «реформе» региональным медучреждениям?