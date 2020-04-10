Какой финансово-экономический курс необходимо выбрать Украине, чтобы экономика работала, а карантин не привел к ее полному краху?
В первую очередь Правительству и Национальному банку надо обратить внимание на денежную массу, которая начинает сжиматься — падают доходы предприятий, уменьшается выплата налогов, украинцы меньше тратят, меньше осуществляют покупок.
Соответственно, денежную массу необходимо поддержать с помощью эмиссии гривны. Но выпускать ровно столько денег, сколько нужно для поддержания покупательной способности населения и поддержки предприятий.
Необходимо жестко следить за тем, чтобы выпущенные деньги не уходили на покупку валюты и не утекали за рубеж, т.к. такое развитие ситуации неминуемо приведет к очень тяжелым последствиям.
Также Правительству необходимо отказаться от политики Маркаровой, заключавшейся в выстраивании финансовой пирамиды, в накачке долгов, в жесткой монетарной политике, искусственной поддержке гривны.
Ведь своя национальная валюта (какой бы она ни была) в условиях осуществления разумной и грамотной финансовой политики является мощнейшим инструментом удержания экономики на плаву.
Кроме того, Правительству стоит заняться точками роста в нашей экономике, рассмотреть потенциал химической промышленности и науки, особенно отраслевой, которая знает, что можно быстро внедрить и реализовать.
Четко выверенные действия в данном направлении помогут Украине вырваться из омута послемайданной разрухи и спасут экономику от состояния краха.