Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook заявил, что для выхода из кризиса команде Зеленского необходимо срочно отказаться от политики выстраивания финансовой пирамиды и накачке долгов, а также прекратить искусственную поддержку гривны

Какой финансово-экономический курс необходимо выбрать Украине, чтобы экономика работала, а карантин не привел к ее полному краху?

В первую очередь Правительству и Национальному банку надо обратить внимание на денежную массу, которая начинает сжиматься — падают доходы предприятий, уменьшается выплата налогов, украинцы меньше тратят, меньше осуществляют покупок.

Соответственно, денежную массу необходимо поддержать с помощью эмиссии гривны. Но выпускать ровно столько денег, сколько нужно для поддержания покупательной способности населения и поддержки предприятий. Жизни людей или смерть экономики. Эксперты о цене карантина для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Необходимо жестко следить за тем, чтобы выпущенные деньги не уходили на покупку валюты и не утекали за рубеж, т.к. такое развитие ситуации неминуемо приведет к очень тяжелым последствиям.

Также Правительству необходимо отказаться от политики Маркаровой, заключавшейся в выстраивании финансовой пирамиды, в накачке долгов, в жесткой монетарной политике, искусственной поддержке гривны.

Ведь своя национальная валюта (какой бы она ни была) в условиях осуществления разумной и грамотной финансовой политики является мощнейшим инструментом удержания экономики на плаву.

Кроме того, Правительству стоит заняться точками роста в нашей экономике, рассмотреть потенциал химической промышленности и науки, особенно отраслевой, которая знает, что можно быстро внедрить и реализовать.

Четко выверенные действия в данном направлении помогут Украине вырваться из омута послемайданной разрухи и спасут экономику от состояния краха.