Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что после провалившихся либертарианских экспериментов власть решила опереться на единственные имеющиеся реальные силы в стране - госаппарат и «системных» олигархов

Происходящее в последнее время на Печерских холмах недвусмысленно намекает на то, что Зеленский «сломался». Он больше не верит в «реформы», напуган грядущим кризисом и не готов рисковать. Время разочарований. Западные СМИ осваивают украинскую реальность © AFP, Sergei SUPINSKY

После провалившихся экспериментов с соросятами и офисами в смартфоне власть решила опереться на то, что есть, — госаппарат и «системных» олигархов. Они должны обеспечить поддержание экономики в состоянии некоего статус-кво и хотя бы минимальную управляемость государством. Не за бесплатно, конечно, а взамен на традиционно собираемую ими «долю».

Власть больше не хочет руководить. Она снова хочет «разводить». Не бороться с системой, а быть ее арбитром.

З.Ы. По этому пути в свое время, кстати, пошел Порошенко, столкнувшийся с теми же проблемами и оперативно сменивший «реформаторов» на «смотрящих». Стоит ли в этот раз рассчитывать на другой результат? Вряд ли. Ведь, в отличие от власти, «стабильность» — последнее, чего хочет избиратель.