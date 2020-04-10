Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что действующая власть, введя жесткий карантин, не предприняла каких-либо шагов для помощи людям и поддержки национальной экономики

Власть отправила страну на жесткий карантин, но забыла, что нужно помочь людям и экономике его пережить.

Прошел уже почти месяц, как введены ограничения, но никакой стратегии борьбы с эпидемией и кризисом у власти нет. Ситуация пущена на самотек. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 9 апреля

Чиновников это не волнует, потому что они продолжают получать высокие оклады и премии. Но положение украинских семей и предпринимателей ухудшается. Закрываются предприятия, серьезные потери в промышленности, миллионы людей оказались без работы, без доходов и без перспектив.

«Свободного падения экономики» и окончательного обнищания людей допустить нельзя. Необходимо без промедления созывать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в бюджет, чтобы остановить эпидемию, помочь людям и экономике. Должно быть увеличено финансирование медицины, социальных выплат людям, решен вопрос с налогами для малого и среднего бизнеса.

Но подчеркну — все вопросы внеочередного заседания должны касаться только острых и действительно важных для страны и людей законов. Выполнение очередных обязательств перед кредиторами, о которых так заботится власть, в этот раз можно отложить.