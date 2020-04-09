Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook пояснил, почему коалицию «Слуги народа», Порошенко и «Голоса» не стоит считать просто ситуативным политическим междусобойчиком

Коалиция "Слуги народа", Порошенко и "Голоса" — это не просто ситуативный междусобойчик. Это консолидация политического класса перед лицом кризиса. Напуганные элиты договорились преодолевать его за счет народа, и демонстративно присягнули на верность иностранным сюзеренам — уповая только на внешнюю поддержку и демонстрируя готовность выполнить ради этого любые условия. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Мнение избирателей никакого не интересует. В Украине вообще не принято выполнять в жизнь предвыборные обещания — это считается недопустимым популизмом. Политик не должен обращать внимание на интересы электората, не должен стремиться к тому, чтобы жизнь людей стала лучше. Его обязанность состоит в том, чтобы отстаивать ценности Свободного мира — цивилизационные, евроатлантические и рыночные — защищая интересы корпораций, олигархов, международных фондов и их грантовой клиентелы.

Организовать протест некому — никакое ОПЗЖ не выведет на улицы недовольных. А если они выйдут туда сами, Арсен Борисович с Нацкорпусом разберутся. Война будет продолжаться — потому что в этом кровно заинтересован политический класс, а построенная после майдана система без нее просто не работает. Нацистские убийцы останутся любимчиками властей, их будут защищать и лелеять — опираясь при необходимости на силовую поддержку правых.

Пока в стране не снесут сформировавшиеся в 2014 году элиты, в ней изменится ничего. Оставьте иллюзии и надежды.