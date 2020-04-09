Украинский политолог и публицист Александра Решмедилова на своей странице в соцсети Facebook написала, что с подачи американских представителей МВД Украины ведет расследование хищения 133 млн долларов, выделенных США для людей, больных СПИДом

В США раскручивается тема разворовывания в Украине американской помощи во времена Петра Порошенко. В начале марта Джулиани заявил, что уже нашел свидетельства грандиозного разворовывания — документы ему предоставил нардеп Андрей Деркач.

Один из кейсов касается возможного хищения 133 млн долларов, выделенных США для людей, больных СПИДом. Оказывается, деньги проводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", а занимались этим, якобы основатели Центра противодействия коррупции — Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин. Карасев: Старый «грантовский курс» западных стран дает серьезные сбои

На данный момент Национальная полиция Украины ведет расследование, касающееся неэффективного и нечестного распределения средств для людей, больных СПИДом. Что интересно, четырежды судимый, Шерембей также является членом наблюдательного совета НАБУ под руководством Артема Сытника, которого Рада хочет отправить в отставку из-за коррупции. Возможно есть связь и самого Шабунина, который часто активно защищает Сытника, потому что много лет сам находится под покровительством директора НАБУ.

Похоже скорый конец карьеры Сытника станет концом неприкосновенности для Шабунина с Шерембеем и богиня Фемида приподнимет свою повязку и заметит детали американской технической помощи.