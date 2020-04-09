Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какие цели преследовали США, Саудовская Аравия и Россия в нынешней «нефтяной войне», и что следует считать победой

Россия заявила о готовности сократить свою добычу нефти на 14%. Это победа или поражение? Многие постоянные критики Путина заявляют, что это поражение Путина, ведь раньше Россия отказывалась сокращать добычу нефти, что предлагало КСА. Потом КСА начало нефтяную войну цен против России на европейском рынке. И Россия согласилась теперь сократить добычу. То есть Путин потерпел поражение и согласился под давлением Мухаммеда Бен Салмана — МБС, лидера КСА, на его требование? Так пишут критики. Рассказываю тогда детали.

Критики Путина на зарплате намеренно выбрасывают из рассмотрения главное требование России, — чтобы США тоже присоединились к этому сокращению. И Канада за компанию. И логика здесь в том, что если мы сокращаем добычу, то предложение нефти на мировом рынке не упадет сильно, потому что большая часть нашей ниши просто будет занята нефтью из США.

КСА и лично МБС не могут так жестко ставить вопрос перед США, потому что безопасность КСА и лично МБС сильно зависит от США. А Россия независимая от США страна и может жестко говорить с США, если надо. А вот если США соглашаются на сокращение добычи, то и Россия теперь, в принципиально новых условиях, готова снизить добычу, — теперь ниша не будет захвачена другими. Поэтому Россия и согласилась, — после того как добилась своего. Песков: Стабилизация рынка нефти вряд ли возможна без сокращения добычи в США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Эта комбинация, заставивашая США сесть за стол переговоров с ОПЕК-плюс, настолько очевидная, что заставила многих в США подозревать, нет ли тайного сговора Путина и МБС? Дескать, Путин и МБС на виду у всех показывают, что они в конфликте и даже не хотят разговаривать друг с другом по телефону. А на самом деле у них тайный сговор, с целью заставить США присоединиться к картелю. Дескать, формально МБС снижением цен бил по России и Путину, а фактически он бил по сланцевой нефти США, которая вся оказалась быстро на грани коллапса.

Просто, так как МБС зависит от США, он не может прямо ударить по США и поэтому попросил Путина разыграть такую комбинацию. Ну или хитрый Путин придумал этот план против США. Или хитрый "нефтяной царь" Путина Сечин. В авторах плана они колеблются, но что в проигравших от совместной игры России и КСА, Путина и МБС, оказались США, согласны многие.

Поэтому многие уговаривают Трампа не поддаваться на уловки и давление хитрых арабов и коварных русских, и не соглашаться. Трамп и рад бы послать подальше МБС и Путина, но у Трампа выборы в ноябре, а среди его спонсоров много нефтянников и вообще энергетиков. Если он допустит разорение своих нефтянников, то его штаб избирательной кампании может остаться без денег.