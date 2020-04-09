Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в скором времени вся система финансирования некоммерческих организаций будет пересматриваться и перестраиваться

Вчера все были свидетелями перепалки между Аваковым и главой НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — ред.) Новиковым по вопросу иностранного финансирования общественного совета при этой организации.

А теперь еще против основателей ЦПК (Центр противодействия коррупции — ред.) Шабунина и Шерембея начато расследование о злоупотреблении со средствами, которые предназначались больным на ВИЧ-СПИД. Можно напомнить, что НАБУ погрязло в постоянных скандалах, а парламенте уже несколько зарегистрированных проектов об отставке главы бюро Сытника. Пандемия меняет мир, но политика Запада остаётся неизменной. Главные темы соцсетей 9 апреля © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Неоднократные скандалы с некоммерческими организациями, а также столкновение интересов государства и внешней помощи говорит о том, что необходимы новые подходы и новая политика. Старый «грантовский курс» сильных мировых игроков дает серьезные сбои.

Короновирусный карантин, вероятно, станет спусковым механизмом для большОй санации как в Украине, так и во всем мире. А система финансирования некоммерческих организаций и в целом оказания помощи со стороны одних стран другим будет пересматриваться и перестраиваться.

Есть еще одно измерение. Сейчас в Украине в связи с карантином усиление государства означает укрепление в первую очередь силовых органов. В этом есть определенный риск, поскольку это происходит на фоне слабости всех других институтов. И это уже наш внутренний вызов. Усиливать общественные институты необходимо, но делая ставку на внутренние, а не внешние ресурсы.