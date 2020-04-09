Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский на своей странице в соцсети Facebook описал, что эпидемия коронавируса на Украине будет развиваться по итальянскому сценарию

С большой долей вероятности эпидемия коронавируса в Украине начнет спадать в двадцатых числах апреля. Такой прогноз получился в результате компьютерного исследования сотрудников Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, функционирующего на базе Киевского политехнического института. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 апреля

Согласно расчетам ученых, с вероятностью 60% к 22-23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Около трех тысяч инфицированных умрут. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад.

Прогнозу стоит доверять, так как его авторы неделю назад вычислили, что к 8 апреля в Украине будет 206 новых случаев инфицирования. И именно такую цифру обнародовал Минздрав.

Исследование центра основано на динамике поведения вируса в Италии и Испании. Для него использовали метод подобия, но с оглядкой на украинские реалии. В частности, исследователи учли продолжительность жизни в нашей стране.