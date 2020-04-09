Сейчас человечество «расплачивается» за глобализацию — за открытые границы, бесчисленные авиаперелёты, переброску производств в страны с дешёвой рабочей силой, глобальный туризм и пр.

У глобализации много плюсов, но есть и крупные минусы в виде глобализации вирусных инфекций.