Сейчас человечество «расплачивается» за глобализацию — за открытые границы, бесчисленные авиаперелёты, переброску производств в страны с дешёвой рабочей силой, глобальный туризм и пр.
У глобализации много плюсов, но есть и крупные минусы в виде глобализации вирусных инфекций.
Сейчас человечество «расплачивается» за глобализацию — за открытые границы, бесчисленные авиаперелёты, переброску производств в страны с дешёвой рабочей силой, глобальный туризм и пр. У глобализации много плюсов, но есть и крупные минусы в виде глобализации вирусных инфекций.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2020