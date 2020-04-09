Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter написал, что одним из важных моментов, которые должно усвоить человечество после пандемии – глобальный мир несет и глобальные инфекции

Сейчас человечество «расплачивается» за глобализацию — за открытые границы, бесчисленные авиаперелёты, переброску производств в страны с дешёвой рабочей силой, глобальный туризм и пр.

У глобализации много плюсов, но есть и крупные минусы в виде глобализации вирусных инфекций.

Сейчас человечество «расплачивается» за глобализацию — за открытые границы, бесчисленные авиаперелёты, переброску производств в страны с дешёвой рабочей силой, глобальный туризм и пр. У глобализации много плюсов, но есть и крупные минусы в виде глобализации вирусных инфекций. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2020

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