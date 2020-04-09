Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что позиция Трапа отказаться от участия во всех международных структурах, если они не работают на США, не спонтанна, а прослеживается в течении всех последних лет

Накануне Дональд Трамп допустил приостановку финансирования Всемирной организации здравоохранения — «на протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно $58 млн в год, но все действия организации всегда были на руку Китаю». Правда, тут же уточнил, что это еще не решение, а только возможность.

Теперь последовало и официальное подтверждение именно решения: в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео заявил, что США пересматривают объемы финансирования ВОЗ, поскольку организация не добилась «того, чего должна была» в вопросе борьбы с коронавирусом. ВОЗ ответила на угрозы Трампа заморозить финансирование в пик борьбы с пандемией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Логика узнаваемая: зачем нам платить организациям, если они не работают на Америку? В свое время Трамп предъявил претензии целому ряду стран — членов ООН за то, что те «не так» голосуют на Генассамблее, пригрозив отказать им в экономической помощи. Не финансируется ЮНЕСКО. А недавно американский лидер накинулся на международный уголовный суд в Гааге за то, что тот посмел раскритиковать действия США в Афганистане. И вот теперь досталось и ВОЗ.

Очевидно, что Вашингтон рассматривает свои взносы в международные организации не как действия в общем интересе, а как оплату неких услуг. И если эти структуры не занимают проамериканскую позицию, то смысла платить нет.

Курс США на «самозоляцию» был очевиден и ранее, без пандемии из-за коронавируса, однако тут, конечно же, наложилось развитие ситуации в самой Америке на фоне реалий выборного года. Трампу понадобился «козел отпущения», некий внешний виновник нынешних американских проблем, и на эту роль он «назначил» авторитетную международную организацию.

Подозреваю, что это только начало, а ВОЗ — это только промежуточная мишень. Американская политическая и экономическая атака на КНР по итогам пандемии коронавируса готовится с разных углов и состоится при любой погоде.