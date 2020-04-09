Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook отметил, что схлопывание глобализации из-за пандемии коронавируса приведёт к кризису национальных республик СНГ, которые сделали ставку на противостояние США-Россия и США-Китай

Идеальное время для сброса балласта.

Трамп намерен прекратить финансирование ВОЗ, под предлогом прокитайской позиции организации. Жест конечно символический, но в нем просматривается общая стратегия Вашингтона.

Эпидемия стала хорошим фоном для восстановления национальных суверенитетов. Глобализация создала субъекты, которыми уже не могут управлять архитекторы. Тот кто первый поставит под сомнение их легитимность имеет шанс создать новые инструменты.

Думаю, что посткарантинный мир будет формироваться под эгидой отказа от многосторонних обременительных соглашений. Американские компании ставят под угрозу сделку ОПЕК+ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Стратегия США понятна — сохранить доллар, как основной платежный инструмент, однако перестать оплачивать глобализацию и обременительную поддержку союзников и вассалов.

Для нас самое интересное будет происходить на постсоветском пространстве. Схлопывание глобализации приведёт к кризису национальных республик, которые сделали ставку на противостояние США-Россия и США-Китай.

У России по большому счету нет иного выхода, кроме как зеркалить действия США. Ключевой задачей будет приоритет российского права над любыми ограничениями и обязательствами, базирующимися на глобальном/международном праве.

Вовсе не значит, что надо превращаться в большую Северную Корею — это и невозможно. Однако, отказаться от невыгодных соглашений сейчас отличная возможность. Эпидемия все спишет.

Будет финансово больно, отдельные бизнес-группы разорятся, но другого выхода просто нет. Иначе будет повторение судьбы позднего СССР, когда мы до последнего оплачивали строительство социализма в Африке и дотировали беспошлинную торговлю в рамках СЭВ.