Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook отреагировал на истерику в украинских соцсетях по поводу слов президента России о победе над печенегами

Веселит истерика на Украине по поводу того, что Путин "присвоил победу украинцев над печенегами". Даже великий историк Бабченко подключился. Ничего святого: эпидемия и украинский кризис © REUTERS, Gleb Garanich

В этой связи хочу рассказать неприятный для свидомых исторический факт. В 1036 г., когда печенеги в последний раз осадили Киев, Ярослав Мудрый находился в Новгороде. Именно из новгородцев он срочно сформировал войско, которое пришло на выручку киевлянам и вместе с ними в итоге окончательно разгромило бусурман. Больше печенеги к нам не совались.

В том-то и дело, дорогие киевляне, всегда мы били врага совместно. И только распри между нами позволяли аспидам, половцам, печенегам, монголам, вирусам захватывать наши земли. Вам бы этот урок истории усвоить наконец