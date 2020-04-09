Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что открытие пяти уголовных дел в отношении Петра Порошенко – это только первый шаг к установлению справедливости

Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла пять уголовных дел в отношении народного депутата Порошенко. Он подозревается в противоправных действиях при назначении судей Верховного суда в 2017 году.

С сегодняшнего дня Петр Порошенко официально получил статус подозреваемого и его официально будут называть подозреваемый Порошенко. Венедиктова зарегистрировала дело против Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И дело даже не в том, что мне хочется, что бы он посмотрел вглубь того «ящика Пандоры», который открыл в 2014.

Знаю этого "героя майдана" очень хорошо, так как сталкивался не раз, и понимаю, что он сделал со Страной, не только в политическом, но и в экономическом смысле.

Дело в правде, а сила, как известно, в ней.