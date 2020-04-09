К сожалению, можно констатировать, что действия нового генерального прокурора прямо говорят о сохранении старого курса, на сохранение Порошенко, бродячих банд активистов, защищающих власть и олигархат, и сохранение 5 колонны внутри Украины.
Уважаемый юрист Андрей Портнов по сути за правоохранительные органы провел расследование, и передал прокуратуре с ГБР железобетонные доказательства, но мы видим системный саботаж такого понятия как неотвратимость наказания для преступников.
Нет ничего удивительного в том, что такой власти народ не верит, ведь на практике мы наблюдаем как правоохранительные органы открыто покрывают убийц, воров, мародеров, 5 колонну и государственных преступников.