Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook заметил, что практика, когда правоохранительные органы открыто покрывают убийц, воров, мародеров и государственных преступников сохраняется

К сожалению, можно констатировать, что действия нового генерального прокурора прямо говорят о сохранении старого курса, на сохранение Порошенко, бродячих банд активистов, защищающих власть и олигархат, и сохранение 5 колонны внутри Украины. Портнов: Генпрокурор решила начинать деятельность со своего личного вопроса © Facebook, Andrey Portnov

Уважаемый юрист Андрей Портнов по сути за правоохранительные органы провел расследование, и передал прокуратуре с ГБР железобетонные доказательства, но мы видим системный саботаж такого понятия как неотвратимость наказания для преступников.

Нет ничего удивительного в том, что такой власти народ не верит, ведь на практике мы наблюдаем как правоохранительные органы открыто покрывают убийц, воров, мародеров, 5 колонну и государственных преступников.