Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что европейским странам никак не удается выработать общие походы к преодолению кризиса, связанного с эпидемией коронавируса

Пандемия коронавируса превратила объединенную Европу в де-факто разъединенную. Налицо не только неспособность совместно противостоять общей беде, но и обострение существовавших и ранее экономических противоречий между более богатыми, северными, и проблемными, южными, странами ЕС. Заговорили о необходимости нового «плана Маршалла» спасения европейской экономики. Однако ни все проблемы, ни гуманитарные соображения никак не сбивают пока Брюссель с навязанного ему Вашингтоном курса санкционного давления на Россию.

Коронавирус может усилить уже существующие в Европе разногласия до такой степени, что Евросоюз рискует развалиться. Такие опасения высказали, в частности, бывшие главы МИД Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль. В своей совместной статье в газете Tagesspiegel они заявили о том, что Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса. Фишер и Габриэль также первые стали настаивать на новом «плане Маршалла» для поддержки стран-членов Евросоюза — по аналогии с массовыми американскими денежными вливаниями в экономику послевоенной Европы. Коронавирус победил Украину. США и Европе по-настоящему не до проблем Киева © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Почти такие же заявления относительно нового плана Маршалла делала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но совсем недавние ночные бдения министров финансов стран-членов ЕС (еврогруппы), продолжавшиеся целых 16 часов, так и не помогли согласовать итоговый текст. Причина в отказе Германии, Австрии, а также Нидерландов от идеи выпуска специальных общих «коронабондов», с помощью которых 9 южноевропейских стран, прежде всего, Италия, надеются смягчить удар от кризиса, вызванного пандемией. Там предупреждают, что ЕС может просто не пережить, если Берлин и другие столицы «севера» откажутся пойти на уступки. «Рухнут все», — считает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Переговоры продолжатся в четверг. На кону — €540 млрд.

Казалось бы, в этой драматической ситуации страны ЕС не должно волновать больше ничего, кроме пандемических и экономических вопросов. Но нет. «Антироссийская составляющая» в общеевропейской политике остается неизменной. Несмотря на то, что та же Италия, да и деловые круги многих других стран ЕС неоднократно призывали к отмене антироссийских рестрикций, Брюссель по-прежнему привержен этой контрпродуктивной линии.

Группа депутатов Европарламента потребовала в письме Еврокомиссии «не допустить отмены санкций против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса». Официальный представитель ЕК Питер Стано заверил в ответ, что руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций против России, поскольку те «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом». Получается, война с COVID-19 войной, а санкции все так же — по расписанию. Сможет ли сохранить ли ЕС единство (прежде всего, консенсус) в этом вопросе — поживем, увидим.