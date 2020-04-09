Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что темпы развития эпидемии в США говорят о запоздалой реакции администрации Трампа в борьбе с коронавирусной инфекцией

В мире — уже полтора миллиона заболевших. Из них почти 30 процентов — в США. Хотя ежедневный прирост там до сегодняшнего дня снижался (сегодня, увы, нет), цифры остаются пугающими. А по количеству смертей (почти 14500) США к завтрашнему утру, видимо, обойдут Испанию и выйдут на второе место после Италии. Коронавирус убивает чернокожих граждан США с ужасающей скоростью © AP, Bebeto Matthews

А еще очень тревожная ситуация в Великобритании, которая явно запоздала с введением ограничительных мер. И сейчас, похоже, мы видим результат этого. Умерших только за сегодня — 938. Почти в два раза больше, чем в Италии или Франции.

Из хороших новостей: в Италии прирост числа зараженных третий день ниже трех процентов, а в Испании — третий день ниже четырех процентов. То есть эти две страны (а также Германия и Швейцария, за которыми я тоже слежу) вышли на плато. С Францией не так очевидно: там статистику постоянно запутывают старые данные из домов престарелых, которые в какие-то дни добавляют к дневным показателям, а в какие-то — нет. Но, похоже, и там ситуация постепенно стабилизируется.