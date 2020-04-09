Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что уже сейчас в ведущих странах начитается серьезная проработка новых подходов к мировому устройству экономики после пандемии коронавируса

Что придет на смену капитализму?

Мое внимание привлекло последнее экстренное заявление Римского клуба. Напомню, Римский клуб — это авторитетная международная организация, которая более 50 лет ежегодно выступает с посланиями и объединяет экономическую, финансовую и научную элиту. Клуб делает доклады о развитии мировой экономики и социальной системы. Жизни людей или смерть экономики. Эксперты о цене карантина для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что же сказано в этом заявлении? Цитирую: «необходим динамичный переход от моноструктурной системы к универсальной природо-социальной конструкции, учитывающей программу развития ради интересов всех групп общества».

В переводе на обычный язык это означает, что капитализм в том виде, в каком он сейчас есть, исчерпал себя и кризис его совершенно очевиден.

Вторым важным моментом является признание того, что нужна альтернативная экономическая система, которая бы равным образом учитывала интересы всех групп населения.

Сочетание первого и второго доказывает, что специалисты уже задумались, а каким же наш мир будет после пандемии, которая скоро закончится.