Что придет на смену капитализму?
Мое внимание привлекло последнее экстренное заявление Римского клуба. Напомню, Римский клуб — это авторитетная международная организация, которая более 50 лет ежегодно выступает с посланиями и объединяет экономическую, финансовую и научную элиту. Клуб делает доклады о развитии мировой экономики и социальной системы.
Что же сказано в этом заявлении? Цитирую: «необходим динамичный переход от моноструктурной системы к универсальной природо-социальной конструкции, учитывающей программу развития ради интересов всех групп общества».
В переводе на обычный язык это означает, что капитализм в том виде, в каком он сейчас есть, исчерпал себя и кризис его совершенно очевиден.
Вторым важным моментом является признание того, что нужна альтернативная экономическая система, которая бы равным образом учитывала интересы всех групп населения.
Сочетание первого и второго доказывает, что специалисты уже задумались, а каким же наш мир будет после пандемии, которая скоро закончится.