Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter написал, что предположение трех экс-послов США на Украине о Крыме могло возникнуть только от полного непонимания политики России

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Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое.

Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий.

Три экс-посла США на Украине всерьёз допускают, что из-за коронавируса Россия может отказаться от Крыма. Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое. Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 8, 2020

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