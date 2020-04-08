Три экс-посла США на Украине всерьёз допускают, что из-за коронавируса Россия может отказаться от Крыма.
Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое.
Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий.
Три экс-посла США на Украине всерьёз допускают, что из-за коронавируса Россия может отказаться от Крыма. Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое. Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 8, 2020