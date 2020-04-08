Марков: Мировая политика вернулась к абсурду после недолгого коллапса от пандемии
Марков: Мировая политика вернулась к абсурду после недолгого коллапса от пандемии
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Три экс-посла США на Украине всерьёз допускают, что из-за коронавируса Россия может отказаться от Крыма.

Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое.

Элита США все чаще уходит из реального мира в мир пустых грёз и несбыточных фантазий.