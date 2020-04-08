Генеральный прокурор решила прикрыть свою бездеятельность в отношении Порошенко уже хоть каким-то пиаром, заполняя пространство новостью о регистрации нового уголовного производства о назначении Порошенко судей Верховного суда.

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Передайте пожалуйста кто-то прокурору, что такое дело играет именно в пользу Порошенко, впервые давая ему повод уйти ответственности по всем остальным преступлениям.

Сегодняшняя прокурор не смогла стать судьей Верховного суда, проиграв в этот суд конкурс, поэтому начинать свою деятельность со своего личного вопроса — уголовного дела по Верховному суду — абсолютная легкомысленность, направленная на усиление Порошенко и предоставление ему новых информационных возможностей для сопротивления.