Правительство Украины на 2020 год сделало прогноз.
Обещают, что средняя зарплата в 2020 году будет около 10 706 грн. В 2019 году средняя зарплата была 10 479 грн. Роста как такового не обещают. При этом обещают инфляцию на уровне 11,9%. Это лихо…
Скорее всего, средняя зарплата вырастет больше. Скажется эффект эмиссии гривны, но и инфляция будет не 12%, а все 20%. В любом случае, 2020 год будет тяжелым для многих украинцев.
КМ спрогнозировал, что в 2020 году 600 тыс. украинцев станут безработными. Скорее всего, 2 млн человек. Хотя, как всегда, "теневая экономика" будет спасать ситуацию, и это позволит украинцам пережить 2020 год и коронавирус.