Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в соцсети Facebook поделился своими прогнозами на текущий год, которые несколько отличаются от официальных

Правительство Украины на 2020 год сделало прогноз. Экономический шторм поглощает Украину. Главные темы соцсетей 7 апреля © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Обещают, что средняя зарплата в 2020 году будет около 10 706 грн. В 2019 году средняя зарплата была 10 479 грн. Роста как такового не обещают. При этом обещают инфляцию на уровне 11,9%. Это лихо…

Скорее всего, средняя зарплата вырастет больше. Скажется эффект эмиссии гривны, но и инфляция будет не 12%, а все 20%. В любом случае, 2020 год будет тяжелым для многих украинцев.

КМ спрогнозировал, что в 2020 году 600 тыс. украинцев станут безработными. Скорее всего, 2 млн человек. Хотя, как всегда, "теневая экономика" будет спасать ситуацию, и это позволит украинцам пережить 2020 год и коронавирус.