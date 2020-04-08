Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что эпидемиологическая обстановка в российской столице, даже в абсолютных цифрах новых зараженных, 8 апреля стала существенно лучше, чем накануне

Поступили свежие данные о ситуации с пандемией в России. По сравнению с последними двумя днями динамика заметно улучшилась. Позавчера рост числа заболевших был на 17,7% в день, вчера — на 18,2%, сегодня — лишь на 15,7%. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля

Казалось бы, какую роль играют несколько процентов? На самом деле — очень большую. Тот факт, что уже шесть дней суточный рост — менее 20%, дает надежду на то, что "взрывного" испано-итальянского варианта России удастся избежать.

И еще один обнадеживающий факт: в Москве (эпицентре заболевания в России) даже в абсолютных цифрах ситуация сегодня лучше, чем накануне: было 697 новых зараженных, сегодня — 660. Или 12,7% суточного роста.

Получается, что жесткие карантинные меры в столице начинают приносить плоды. И еще более ужесточать их, видимо, не имеет смысла. Впрочем, чтобы уверенно сделать такой вывод, надо подождать еще два-три дня и последить за динамикой.