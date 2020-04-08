Мировая политика после недолгого коллапса, вызванного шоком от эпидемии, возвращается. Но при этом приобретает отчетливый сюрреалистический тон.
1. Президент США Трамп вывел США из международного договора по Луне и дал американским компаниями неограниченное право добывать природные ресурсы на Луне. Все и возмущены, и шокированы, не сошел ли он с ума. И пытаются найти какую-то рациональность в таком решении.
2. Тут же Трамп пригрозил, что США сократят взносы в ВОЗ. Притом, что эти взносы мизерные, потому что бюджет ВОЗ маленький. И эпидемия, конечно, показала, что бюджет ВОЗ, наоборот, должен возрастать.
3. Бывшие послы США в Украине обратились с призывом к западным странам воспользоваться тем, что Россия ослабла от эпидемии и падения цен на нефть и предложить ей обменять снятие санкций на отказ от Крыма и поддержки Донбасса. Где они нашли ослабление России, можно только гадать. Начитались, наверное, своих собственных интервью, в которых они говорят о грядущем крахе России в стиле, в котором пропагандисты в СССР говорили о грядущем крахе мирового капитализма.
4. ЕС не отстает в продвижении повестки дня мирового абсурда. Глава правительства Европы, то есть Еврокомиссии, заявила, что ЕК решила оказать помощь странам Африки на 17 млрд евро. Чем вызвала просто шок в Италии и Испании, которые задыхаются в эпидемии и почти не получают поддержки со стороны ЕС, в который они входят много лет.
Это мировая повестка дня абсурда. Нет, повестка Абсурда. Большого Абсурда. На этом фоне Путин и правительство России выглядят просто какими-то титанами разума, спокойствия. Адекватности и ответственности.