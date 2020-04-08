Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook заметил, что политики США и ЕС вновь переместили свое внимание с пандемии на привычную антироссийскую повестку

Мировая политика после недолгого коллапса, вызванного шоком от эпидемии, возвращается. Но при этом приобретает отчетливый сюрреалистический тон.

1. Президент США Трамп вывел США из международного договора по Луне и дал американским компаниями неограниченное право добывать природные ресурсы на Луне. Все и возмущены, и шокированы, не сошел ли он с ума. И пытаются найти какую-то рациональность в таком решении.

2. Тут же Трамп пригрозил, что США сократят взносы в ВОЗ. Притом, что эти взносы мизерные, потому что бюджет ВОЗ маленький. И эпидемия, конечно, показала, что бюджет ВОЗ, наоборот, должен возрастать. ВОЗ ответила на угрозы Трампа заморозить финансирование в пик борьбы с пандемией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

3. Бывшие послы США в Украине обратились с призывом к западным странам воспользоваться тем, что Россия ослабла от эпидемии и падения цен на нефть и предложить ей обменять снятие санкций на отказ от Крыма и поддержки Донбасса. Где они нашли ослабление России, можно только гадать. Начитались, наверное, своих собственных интервью, в которых они говорят о грядущем крахе России в стиле, в котором пропагандисты в СССР говорили о грядущем крахе мирового капитализма.

4. ЕС не отстает в продвижении повестки дня мирового абсурда. Глава правительства Европы, то есть Еврокомиссии, заявила, что ЕК решила оказать помощь странам Африки на 17 млрд евро. Чем вызвала просто шок в Италии и Испании, которые задыхаются в эпидемии и почти не получают поддержки со стороны ЕС, в который они входят много лет.

Это мировая повестка дня абсурда. Нет, повестка Абсурда. Большого Абсурда. На этом фоне Путин и правительство России выглядят просто какими-то титанами разума, спокойствия. Адекватности и ответственности.