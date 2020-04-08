Банковский капитал и кризис.
Прецедент #1
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов, включая ипотеку, заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 отраслях
Прецедент #2
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом:
— по ипотеке 8 млн руб в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, 3 млн руб в остальных регионах,
— по потребкредитам 2 млн руб,
— по автокредитам 1,5 млн руб.
Наглядная разница между частным и государственным капиталом. Дело не в конкретном банке, а в мотивации и логике поведения.
В условиях кризиса частный капитал всегда будет стремиться к снижению рисков, в то время как государственный можно принудить к невыгодным тактическим бизнес-решениям, которые дадут отложенный социальный эффект.
В текущем общественно-политическом устройстве никакого другого ответа, кроме как госкапитализм, по большому счету нет.