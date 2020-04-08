Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook на конкретных примерах показал разницу в мотивации государственных и частных банков в период острого кризиса

Банковский капитал и кризис.

Прецедент #1

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов, включая ипотеку, заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 отраслях

Прецедент #2

ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом: Новый урок нефтяного шока. Как ОПЕК, Россия и США могут повлиять на стоимость нефти © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

— по ипотеке 8 млн руб в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, 3 млн руб в остальных регионах,

— по потребкредитам 2 млн руб,

— по автокредитам 1,5 млн руб.

Наглядная разница между частным и государственным капиталом. Дело не в конкретном банке, а в мотивации и логике поведения.

В условиях кризиса частный капитал всегда будет стремиться к снижению рисков, в то время как государственный можно принудить к невыгодным тактическим бизнес-решениям, которые дадут отложенный социальный эффект.

В текущем общественно-политическом устройстве никакого другого ответа, кроме как госкапитализм, по большому счету нет.