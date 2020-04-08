Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в момент, когда на Украину надвинулась суровая социально-экономическая реальность, разом исчезли как ярые националисты, так и записные либертарианцы

Народ и власть устали друг от друга?

На Украину надвинулась суровая социально-экономическая реальность, а с ней куда-то пропал идеологический «патриотизм» П.Порошенко и С.Вакарчука. Экономический шторм поглощает Украину. Главные темы соцсетей 7 апреля © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Видимо, нечего им сказать украинцам, тем более поддержать народ в этот трудный период. Что будет с рынками Украины, с медициной после реформы Супрун, с национальным образованием? Что-то они мудрили, обещали избирателям, а в итоге имеем огромный вопросительный знак.

Ау, а где спрятались молодые идеологи либертарианства? Ушли по домам в спячку?

Осталось спросить у В.Рабиновича, варианты спастись еще есть? Но ясно одно — наступил этап глубокого разочарования.