Народ и власть устали друг от друга?
На Украину надвинулась суровая социально-экономическая реальность, а с ней куда-то пропал идеологический «патриотизм» П.Порошенко и С.Вакарчука.
Видимо, нечего им сказать украинцам, тем более поддержать народ в этот трудный период. Что будет с рынками Украины, с медициной после реформы Супрун, с национальным образованием? Что-то они мудрили, обещали избирателям, а в итоге имеем огромный вопросительный знак.
Ау, а где спрятались молодые идеологи либертарианства? Ушли по домам в спячку?
Осталось спросить у В.Рабиновича, варианты спастись еще есть? Но ясно одно — наступил этап глубокого разочарования.