Паниковирус (с). Думаю, это лучшее определение текущей ситуации. Причем государство в этом играет главенствующую роль. Но это и естественно. Лучший способ управлять государством — вселить в субъектов страх.
А потом говорить это в наших бедах не мы виноваты. Это все внешние обстоятельства. Мы хотели как лучше.
Но получилось, как всегда. Хотя выбор власти как раз в этом и заключается.
Путин-дефолт-вирус… Это одна и та же логика. Продажа страха. К сожалению, это, по сути, деструктивная позиция, которая отрицает созидание. Так и живем.