Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, с какой целью власть старается максимально раздуть панические настроения в украинском обществе в связи с пандемией коронавируса

Паниковирус (с). Думаю, это лучшее определение текущей ситуации. Причем государство в этом играет главенствующую роль. Но это и естественно. Лучший способ управлять государством — вселить в субъектов страх.

А потом говорить это в наших бедах не мы виноваты. Это все внешние обстоятельства. Мы хотели как лучше. Цинизм против гуманизма. Что скрывает пандемия коронавируса © СС0, Pixabay

Но получилось, как всегда. Хотя выбор власти как раз в этом и заключается.

Путин-дефолт-вирус… Это одна и та же логика. Продажа страха. К сожалению, это, по сути, деструктивная позиция, которая отрицает созидание. Так и живем.