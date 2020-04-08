Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook написал, что делегация Украины на переговорах в Минске в очередной раз не согласовала участки разведения вооружений на линии соприкосновения

В группе по безопасности новые участки разведения снова не согласованы. «Провести выборы и выйти на границу» - Лукашенко дал Зеленскому советы по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На минувшем заседании в обсуждении сторон компромисс по новым участкам для разведению сил и средств был практически достигнут. Препятствием оказался отказ Киева подписать протокол, закрепляющий обязательства. Договорились продолжить на следующей встрече.

Но сегодня риторика Киева снова поменялась. Если две недели назад представителя ВСУ устраивали даже четыре предложенных участка вместо трех и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил ещё два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным.

При этом целый украинский генерал привёл крайне веский довод, почему не получается договориться по точкам и координатам: все потому, что Россия отказывается себя признать агрессором!

Ни дать! Ни взять!