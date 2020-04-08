Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что власть пытается списать свою бездеятельность и непрофессионализм на форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии коронавируса

Карантин для Зеленского — лучше не придумаешь.

Не надо рассказывать, что будет с ценой на газ для населения после 1 мая, когда она станет "рыночной" по требованию МВФ. Не надо отчитываться, что делается для снижения тарифов к следующему отопительному сезону, чтобы будущий сезон не стал таким же бездарно провальным, как прошедший.

Не надо оправдываться перед грантоедами и порохоботами за свои мирные инициативы — карантин спишет любую бездеятельность в установлении мира. Украина теряет землю, Зеленский теряет власть © REUTERS, AP

В общем, можно и дальше ни черта не делать, чтобы нашу жизнь к лучшему менять, а просто каждый день пилить в видосики с советами, кому и чем дома заниматься.

А 31 ноября начать опять "героически" бороться с тарифами в новых видосиках в то время, как нас снова будут грабить. Зеленский не знает, что делать, а профильному министру Чернышову вообще плевать на то ЖКХ — не знает и не умеет.

Карантин закончится, а все проблемы останутся. Но власть ведёт себя так, будто коронавирус все проблемы убьёт и делать ничего не надо.