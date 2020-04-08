Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Нацбанк Украины для поддержания национальной валюты вынужден был всего лишь за неделю скупить на межбанке более полумиллиарда долларов США

Нацбанк уже неделю выкупает валюту на межбанке — скупил более 500 млн долларов. Стагнирующая экономика тоже, оказывается, может быть поводом для укрепления гривны.

Ни у кого нет денег — валюту не покупают, а сдают. Население «на хлебушек», бизнес — на покрытие убытков.

Импорт почти остановился — хамон и айфоны никому не нужны. Потенциальные туристы тоже сидят дома. Экономический шторм поглощает Украину. Главные темы соцсетей 7 апреля © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Спекулянты, кто хотел убежать, сделали это уже в марте. Остальные сидят и ждут, что будет.

Даже свеженькой гривны в систему долить нельзя — в НБУ может бы и рады выделить кому-то рефинанс за откат, но некому — у Бахматюка больше нет банков.

Так что у нас тишь, гладь и стабильность. Стабилизец.