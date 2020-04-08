Нацбанк уже неделю выкупает валюту на межбанке — скупил более 500 млн долларов. Стагнирующая экономика тоже, оказывается, может быть поводом для укрепления гривны.
Ни у кого нет денег — валюту не покупают, а сдают. Население «на хлебушек», бизнес — на покрытие убытков.
Импорт почти остановился — хамон и айфоны никому не нужны. Потенциальные туристы тоже сидят дома.
Спекулянты, кто хотел убежать, сделали это уже в марте. Остальные сидят и ждут, что будет.
Даже свеженькой гривны в систему долить нельзя — в НБУ может бы и рады выделить кому-то рефинанс за откат, но некому — у Бахматюка больше нет банков.
Так что у нас тишь, гладь и стабильность. Стабилизец.