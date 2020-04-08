Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что 7 апреля 2014 года, когда Турчинов объявил о начале АТО в Донбассе стало началом войны, приведшей к гибели тысяч мирных украинцев Донбасса

Предлагаю всем еще раз вспомнить одну из самых кровавых дат в истории независимой Украины.

7 апреля 2014 года Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия». Донбасс свое право на землю никому не отдаст, и в Киеве это прекрасно знают — Мирошник © РИА Новости, Алексей Куденко

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале Антитеррористической операции (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединённых сил (ООС).

Кровавый пастор Турчинов объявил войну тысячам мирных украинцев Донбасса.

За шесть лет войны погибло около 13 тыс. украинских граждан, более четырёхсот пропало без вести. Наша страна попала в ТОП-10 стран по количеству эмигрантов и перемещённых лиц.

Тысячи погибших людей, тысячи искалеченных судеб на его счету!