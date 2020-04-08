Время идет, стираются какие-то детали, нюансы, подробности….
Но Новороссия не подробность и не деталь — это то, что шесть лет назад занимало умы почти всех, кто хотел что-то делать, а не становиться жертвами обстоятельств.
Да, ДНР была провозглашена, и да — сегодня мы ДНР. Но! Так было нужно, так ситуативно получилось, но до сих пор мы не смирились и не смиримся с тем, что мы оказались зажатыми на этих островках сопротивления.
Мы на своей шкуре познали, что желаемое и действительное могут жить сами по себе, но позор нам, если мы убедим себя, что полученный результат нас удовлетворяет.
Не поздравляю вас с этой датой — не с чем поздравлять. Но и стыдиться нечего — мы сделали многое и пожертвовали многим. Понимаю одно: при всех наших трудностях — каждый день нашей жизни отнимает день жизни нашего врага, даже если мы этого и не замечаем.