Экс-секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский на своей странице в соцсети Facebook написал, что не сожалеет о том, что шесть лет назад был одним из инициаторов провозглашения Донецкой Народной республики, но одновременно подчеркивает – это было только начало пути

Время идет, стираются какие-то детали, нюансы, подробности….

Но Новороссия не подробность и не деталь — это то, что шесть лет назад занимало умы почти всех, кто хотел что-то делать, а не становиться жертвами обстоятельств. Александр Ходаковский: Зеленский — популист, и угрызения совести ему неизвестны © Facebook, Александр Ходаковский | Facebook, Александр Ходаковский | Перейти в фотобанк

Да, ДНР была провозглашена, и да — сегодня мы ДНР. Но! Так было нужно, так ситуативно получилось, но до сих пор мы не смирились и не смиримся с тем, что мы оказались зажатыми на этих островках сопротивления.

Мы на своей шкуре познали, что желаемое и действительное могут жить сами по себе, но позор нам, если мы убедим себя, что полученный результат нас удовлетворяет.

Не поздравляю вас с этой датой — не с чем поздравлять. Но и стыдиться нечего — мы сделали многое и пожертвовали многим. Понимаю одно: при всех наших трудностях — каждый день нашей жизни отнимает день жизни нашего врага, даже если мы этого и не замечаем.