Скоро будет месяц, как власть объявила карантин, но Украина продолжает бороться против эпидемии почти «вслепую».
За первые два месяца медицина недофинансирована почти на миллиард гривен, или 17% от плана.
Сейчас парламент должен будет рассматривать вопрос о выделении дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией. Наша политическая сила поддержит такие решения. В подготовленном партией Антикризисном плане, в наших предложениях по изменениям в бюджет мы предлагаем выделить на поддержку медицины более 100 млрд гривен. Но мы будет жестко отслеживать, чтобы выделенные средства были использованы строго по назначению.
Мы требуем с сегодняшнего дня начать в ежедневном режиме публикацию данных о закупках тестов, средств защиты, аппаратов ИВЛ, медикаментов. По каждому региону.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» будет добиваться от власти полного отчета о каждой гривне, израсходованной из бюджета. Мы будем требовать, чтобы была создана специальная парламентская комиссия, которая займется анализом и аудитом бюджетных трат. Пусть для власти это не будет неожиданностью.