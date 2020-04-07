Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что сложно рассчитывать на успех в борьбе с эпидемией, когда только за первые два месяца текущего года медицина недофинансирована на 17% от плана, или на миллиард гривен

Скоро будет месяц, как власть объявила карантин, но Украина продолжает бороться против эпидемии почти «вслепую».

За первые два месяца медицина недофинансирована почти на миллиард гривен, или 17% от плана. Село на карантине. Как изоляция устраняет государство из украинской провинции © Национальная гвардия Украины

Сейчас парламент должен будет рассматривать вопрос о выделении дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией. Наша политическая сила поддержит такие решения. В подготовленном партией Антикризисном плане, в наших предложениях по изменениям в бюджет мы предлагаем выделить на поддержку медицины более 100 млрд гривен. Но мы будет жестко отслеживать, чтобы выделенные средства были использованы строго по назначению.

Мы требуем с сегодняшнего дня начать в ежедневном режиме публикацию данных о закупках тестов, средств защиты, аппаратов ИВЛ, медикаментов. По каждому региону.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» будет добиваться от власти полного отчета о каждой гривне, израсходованной из бюджета. Мы будем требовать, чтобы была создана специальная парламентская комиссия, которая займется анализом и аудитом бюджетных трат. Пусть для власти это не будет неожиданностью.