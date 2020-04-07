Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook предположил, что власть ради проведения местных выборов осенью может объявить о «досрочной и окончательной победе» над коронавирусом

Подумалось тут, что ради проведения осенних выборов в местные Советы украинские власти (западные коллаборационисты по определению) могут пойти на досрочную победу над эпидемией COVID-19.

С одной стороны, местные выборы логично было бы провести одновременно с внеочередными выборами в ВР. Украина теряет землю, Зеленский теряет власть © REUTERS, AP

Этого требует не просто логика, а здравый смысл, продиктованный кризисом политическим, экономическим, инфраструктурным и социальным. Если, конечно, мы говорим о попытке сохранить Украину как государство.

Но, как у всякого общественно-политического процесса, тут имеется и оборотная сторона, а именно обязательства коллаборационистов перед хозяевами.

Первостепенной задачей в этих обязательствах является "земельный вопрос". А как раз "местные выборы" позволяют расставить на местах своих людей для более гладкого, лишённого активного противостояния в регионах отжима земли у народа.

В общем, как оно будет, конечно же, увидим. Но, определенно, для Банковой второй вариант наиболее приемлем.

Кстати, заодно можно показать, насколько эффективна реформа Супрун и действия власти в целом, ведь с вирусом справились (вывод на перспективу).