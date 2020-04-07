Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что мирное решение в Донбассе было возможно год назад, когда на руках президента Зеленского еще не было крови мирных жителей

Кто остановит войну?

Война на Донбассе — кровоточащая рана, и она волнует не только самих украинцев. Президент Беларуссии Александр Лукашенко имеет свою точку зрения на гражданский конфликт у соседей. Он не поддерживает желание областей на независимость, и ратует за проведение выборов в регионе, его возвращение в границы Украины. Донбасс свое право на землю никому не отдаст, и в Киеве это прекрасно знают — Мирошник © РИА Новости, Алексей Куденко

Мне кажется Лукашенко опоздал с предложением почти на год. Дорога ложка к обеду. Обед мог состояться год назад, когда избрали президентом Зеленского, была его первая поездка на Донбасс.

Но теперь, когда на руках у Зеленского кровь ни в чем не повинных людей, этот сценарий стал неприемлем. В любом случае решать проблему будет уже кто-то другой. Возможно сценарий урегулирования конфликта пойдет по иному пути.

Одно неоспоримо. Нужно прекратить огонь, блокаду, понять, что Донбасс часть Украины, которая имеет право голоса и быть услышанным. Только через уважение мнения жителей Донбасса, через взаимное признание ошибок, покаяние за смерть безвинных людей способно посадить обе стороны конфликта за стол переговоров. Время упущено и нужно понимать, что процесс урегулирования будет долгим.