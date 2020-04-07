Соросятня и порохоботы пытаются нас убедить, что скандал с Ермаком станет началом отставки Зеленского. На досрочные президентские намекают. С чего вдруг?
Не смотря на постоянные скандады в окружении, к самому Зеленскому ни у кого нет ни одной коррупционной претензии. Его легитимность в стране высока, и, напротив, в стране нет никого настолько популярного, кто мог бы возглавить майдан против него.
Порошенко в коррупции обвиняла каждая дворняжка в подворотне и рейтинг у этого вора был на уровне погрешности, но ничего — добыл свой срок. Не нагнетайте.
К Зеленскиму достаточно претензий, но он расплачивается за них своим рейтингом сполна.