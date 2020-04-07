Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что, несмотря на коррупционные скандалы в окружении Зеленского, в стране нет никого, кто бы мог возглавить майдан против него

Соросятня и порохоботы пытаются нас убедить, что скандал с Ермаком станет началом отставки Зеленского. На досрочные президентские намекают. С чего вдруг? Возможная отставка Ермака. Тимошенко хочет возглавить офис Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не смотря на постоянные скандады в окружении, к самому Зеленскому ни у кого нет ни одной коррупционной претензии. Его легитимность в стране высока, и, напротив, в стране нет никого настолько популярного, кто мог бы возглавить майдан против него.

Порошенко в коррупции обвиняла каждая дворняжка в подворотне и рейтинг у этого вора был на уровне погрешности, но ничего — добыл свой срок. Не нагнетайте.

К Зеленскиму достаточно претензий, но он расплачивается за них своим рейтингом сполна.