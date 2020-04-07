Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что чиновники МВД внесли «странные» оговорки в положение об отмене экзамена по русскому языку для жителей Украины и Белоруссии, при получении российского гражданства

Помните, несколько недель назад все СМИ трубили о том, что Россия упрощает получение гражданства для жителей Украины и Белоруссии, отменяя для них экзамен по русскому языку? Совет Федерации одобрил прием украинцев и белорусов в гражданство РФ без языкового экзамена © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Но как обычно, все благие начинания заканчиваются, там, где начинается подзаконное творчество МВД. Это ведомство сейчас, под шумок эпидемии, опубликовало проект приказа, где определено, что от экзамена освобождаются три категории: кто получил аттестат до 1991 г. (как было и раньше), кто получил российский аттестат или диплом после 1991 г., и (внимание!) граждане тех государств, где русский язык является одним из государственных! То есть жители Украины автоматически из этого перечня исключаются.

Вот вам и "упрощение". Почему я всегда и боюсь этого слова. На практике оказывается, что любое "упрощение" заканчивается осложнением существующих правил. Одно дело — государственная политика, а совсем другое — позиция чиновника МВД.