Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что анализ планов правительства позволяет сделать вывод о неизменности экономической политики, которая рассчитана на распродажу земельных ресурсов и получение западных кредитов

Программа деятельности правительства Д.Шмыгаля отличается запредельными лукавством и глупостью

Совершенно не ясно из этого документа, что выбрала команда Шмыгаля: не допустить вспышки коронавируса, либо обвалить экономику с обнищанием украинцев? Ведь все те меры, которые они собираются реализовать — это всего лишь мелкая рябь на фоне той нарастающей волны кризиса, которая надвигается.

И есть два объективных процесса, с которыми Кабмин до сих пор ничего не может сделать:

— первый процесс — спрос на наших рынках стремительно падает и больше его поддерживать за счет кредитования невозможно. Да и НБУ упрямо держит учетную ставку на уровне 10%! Соответственно, долговая нагрузка на наши домохозяйства и ФОПов продолжает быстро расти. Гончаренко подал в суд на правительство Украины за ограничения во время карантина © Facebook, alexeygoncharenko

— Второй процесс — нарастающий объем проблемных активов банков. Дело в том, что те физические и юридические лица, ранее взявшие кредиты в расчете на будущий спрос, теперь из-за отсутствия спроса эти кредиты возвратить не смогут. И объемы такой проблемки — колоссальные.

Плюс к этому мы имеем обесценение гривны к «американцу», высокую инфляцию и продолжающуюся рецессию. И теперь спрашивается, почему Кабмин Д,Шмыгаля не хочет подсчитать в чем-то понятном для рядовых граждан, сколько потеряно доходов конкретных украинцев? Насколько меньше теперь обычные люди могут покупать необходимых им продуктов, вещей и лекарств? Насколько сильно потеряна уверенность в завтрашнем дне? Увы, в этой программе Кабмина мы не найдем ответы на эти вопросы.

Хотя уже ни для кого не секрет, что у нас катастрофическое положение в промышленности и АПК. Но, очевидно, Денис Шмыгаль крепко зарубил себе в голову то, что в Украине есть огромные запасы природных ресурсов, включая лучший в мире чернозем, а также большое количество неприватизированных стратегических госпредприятий. Поэтому очень сложно нашим властям в текущей ситуации разобраться с чем-то еще, кроме как с приватизацией и распродажей природных богатств.

Словом, тяжело Шмыгалю заставлять себя что-то еще делать, когда можно просто заниматься распродажей народного «фамильного серебра» и клянчить новые кредиты за рубежом. Для этого можно и разогнать по домам толковых и компетентных украинцев. А как иначе? Деньги-то уже «уплачены» кукловодами. Что ж, как говорится, война войной, а распил «бабла» по расписанию. Ну, а программа — это откровенное перекладывание проблем и тягот на украинский бизнес и работяг, кому и следовало бы реально помочь. На деле — налоговая и кредитная петля.