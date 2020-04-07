Стараясь быть верным вассалом США, Зеленский, надо думать, рассчитывал на гораздо большую помощь, чем жалкие 1.2 млн долларов на борьбу с коронавирусом, которая обойдётся Украине минимум в десятки, если не в сотни млн.

Это даже не подачка. Такова подлинная ценность Украины для США.