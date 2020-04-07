Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что помощь, выделенная американской администрацией Украине для борьбы с эпидемией коронавируса, ничтожна

Стараясь быть верным вассалом США, Зеленский, надо думать, рассчитывал на гораздо большую помощь, чем жалкие 1.2 млн долларов на борьбу с коронавирусом, которая обойдётся Украине минимум в десятки, если не в сотни млн.

Это даже не подачка. Такова подлинная ценность Украины для США.

Стараясь быть верным вассалом США, Зеленский, надо думать, рассчитывал на гораздо большую помощь, чем жалкие 1.2 млн долл на борьбу с коронавирусом, которая обойдётся Украине минимум в десятки, если не в сотни млн. Это даже не подачка. Такова подлинная ценность Украины для США. https://t.co/bsUPh8Zp9h — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 7, 2020

​